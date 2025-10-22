Страны НАТО заплатили за оружие для Украины 2 млрд долл по инициативе PURL - Рютте
20:10 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО закупили оружие для Украины у США на 2 млрд долларов. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Вашингтон.
«Президент Трамп принял решение снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны НАТО. НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — сказал Рютте.
Рютте имеет в виду инициативу PURL, в рамках которой страны НАТО совместными усилиями закупают американское оружие траншами по $500 млн для прямых поставок из США на Украину.
