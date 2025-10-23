Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что встреча президентов РФ и США состоится

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нет никаких сомнений в том, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

«Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне», — сказал глава МИД в интервью венгерской телекомпании М1.