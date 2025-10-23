0
0
148
НОВОСТИ

Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что встреча президентов РФ и США состоится

23:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нет никаких сомнений в том, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

«Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне», — сказал глава МИД в интервью венгерской телекомпании М1.

НОВОСТИ

22:30 22.10.2025
Очередной, 19-й, пакет санкций против России согласован послами ЕС - Reuters
0
186
20:25 22.10.2025
Володин: Мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки
0
333
20:10 22.10.2025
Страны НАТО заплатили за оружие для Украины 2 млрд долл по инициативе PURL - Рютте
0
309
19:39 22.10.2025
Ростех объединяет усилия с ведущими вузами и школами для подготовки инженеров для ОПК
0
352
18:35 22.10.2025
Для возвращения ушедших компаний в Россию Есть ряд критериев, которые должны быть соблюдены - МЭР
0
406
17:40 22.10.2025
ГД приняла в I чтении проект о повышении МРОТ в 2026 г. до 27 093 руб.
0
425
17:12 22.10.2025
ЕП принял резолюцию с призывом к Сербии ввести санкции против РФ ради сближения с ЕС
0
485
17:00 22.10.2025
В сутки блокируется более 1,5 млн звонков с поддельных российских номеров
0
478
16:32 22.10.2025
За 15 лет износ инфраструктуры здравоохранения снизился в 2 раза — Голикова
0
466
16:12 22.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 525 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
520

