Очередной, 19-й, пакет санкций против России согласован послами ЕС - Reuters

22:30 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

«Последняя страна ЕС сняла свои возражения против 19-го пакета санкций. Письменная процедура [утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне] начата. Если возражений не последует, санкции будут утверждены завтра к 08:00 утра (09:00 мск — прим. ТАСС)», — цитирует агентство представителя датского председательства.

