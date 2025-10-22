0
НОВОСТИ

Володин^ Мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки

20:25 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы ждут от Центрального банка РФ конкретных шагов по снижению ключевой ставки. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки. Руководство Центрального банка это должно понимать», — сказал Володин.

Он отметил, что предстоящие обсуждения доклада главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой государственной денежно-кредитной политике 30 октября состоятся на эту тему.

