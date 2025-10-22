В сутки блокируется более 1,5 млн звонков с поддельных российских номеров
17:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1,5 млн звонков из-за рубежа от мошенников, которые используют поддельные российские номера, блокируется в сутки. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков в рамках форума «Спектр-2025».
«Враг не снижает попытки использования российской нумерации для мошенничества из зарубежных стран. В среднем [система блокировки звонков с подменных номеров] „Антифрод“ блокирует больше 1,5 миллионов таких вызовов в сутки с использованием российской нумерации. Каждый раз пытаются коллеги использовать нашу нумерацию для того, чтобы дозвониться нашим гражданам», — сказал он.
