В сутки блокируется более 1,5 млн звонков с поддельных российских номеров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,5 млн звонков из-за рубежа от мошенников, которые используют поддельные российские номера, блокируется в сутки. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков в рамках форума «Спектр-2025».

«Враг не снижает попытки использования российской нумерации для мошенничества из зарубежных стран. В среднем [система блокировки звонков с подменных номеров] „Антифрод“ блокирует больше 1,5 миллионов таких вызовов в сутки с использованием российской нумерации. Каждый раз пытаются коллеги использовать нашу нумерацию для того, чтобы дозвониться нашим гражданам», — сказал он.