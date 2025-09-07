0
НОВОСТИ

Посольство России в Швеции подверглось новому нападению с использованием дрона

11:45 07.09.2025

Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона. Об этом дипмиссия сообщила в своем телеграм-канале.

«Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая <…>. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа. таким нападениям подвергалось Торговое представительство России в Стокгольме», — говорится в сообщении.

