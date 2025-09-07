0
НОВОСТИ

На Дальнем Востоке планируется модернизировать 29 их 80 существующих аэродромов - Савельев

09:40 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

29 аэродромов планируется модернизировать на Дальнем Востоке, на эти цели направят около 158 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума вице-премьер РФ Виталий Савельев.

«Предусмотрена модернизация 29 аэродромов [на Дальнем Востоке], на это запланировано порядка 158 миллиардов рублей», — сказал он.

Савельев отметил, что всего в Дальневосточном федеральном округе 80 аэродромов и 463 посадочные площадки.

