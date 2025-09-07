0
НОВОСТИ

Вечером 7 сентября на большей территории России можно будет наблюдать лунное затмение

09:00 07.09.2025 Источник: Интерфакс

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье, оно продлится почти полтора часа. Начало затмения ожидается в 20:30 по московскому времени, наблюдать его можно будет невооруженным глазом, сообщили ранее в "Роскосмосе". Продолжительность полной теневой фазы затмения составит 1 час 22 минуты, до 21:53 мск.

По данным Московского планетария, затмение будет видно на территориях России, Азии, Европы, Африки, Антарктиды, в акватории Индийского океана и Океании.

"В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом столицы", - сообщали в планетарии.

