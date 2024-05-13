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НОВОСТИ

Сбербанк провел структурные изменения в технологическом направлении бизнеса

16:54 13.05.2024

Сбербанк объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса. Созданы два технологических блока.

Блок «Технологии» будет заниматься развитием и обеспечением бизнеса и Платформы (Platform V). Блок «Технологическое развитие» будет работать над созданием новой Платформы, основанной на искусственном интеллекте (AI). В него войдут направления, на которых будет основана реализация стратегии «Сбер как помощник».

Команды технологических блоков будут работать в тесной синергии для достижения приоритетных целей:

- трансформировать ИТ-ландшафт: обеспечивать технологический фундамент Сбера, совмещающий высокую надежность с высокой гибкостью для создания глубоко кастомизированных продуктов и сервисов Сбера;

- развивать прорывные технологии и новые продукты на базе AI.

Блок «Технологическое развитие» возглавит старший вице-президент Андрей Белевцев. Блоком «Технологии» будет руководить Кирилл Меньшов в должности старшего вице-президента.

Кирилл Меньшов окончил МГТУ им. Баумана по специальности «робототехника» и получил степень МВА в МИРБИС. Карьеру начинал в CBOSS, работал в Yota и ИТ-директором в банке «Открытие». С 2017 года он руководил развитием ИТ экосистемы «Ростелекома», разработкой и внедрением инновационных цифровых сервисов и продуктов в позиции старшего вице-президента по информационным технологиям.

«Мы переходим в новую фазу реализации стратегии: нам нужно создавать продукты и технологии, которых раньше не было, – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Мы должны не просто идти в ногу со временем, а играть на опережение. Нашим фокусом становится AI, и наша технологическая база должна быть самой быстрой, самой гибкой, самой надежной. Андрей и Кирилл – руководители высокой зрелости и яркие эксперты. Желаю профессиональным командам наших технологических блоков созидания и творческих успехов в решении новаторских задач».

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