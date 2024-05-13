Годовая инфляция в РФ по итогам II квартала 2024 года будет на уровне 7,7% — ЦБ
17:12 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России по итогам второго квартала 2024 года будет на уровне 7,7%, следует из комментария Банка России к макропрогнозу.
В первом квартале 2024 года годовой показатель также составил 7,7%, указано в документе.
При этом в квартальном сравнении инфляция во втором квартале составит 4,6%, когда как в первом квартале этот показатель был равен 5,7%.
Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.
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