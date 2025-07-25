США намерены обсуждать с РФ дальнейшее ядерное разоружение — Трамп

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассчитывают приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя по просьбе ТАСС перспективы заключения Вашингтоном и Москвой нового соглашения, идущего на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Это не тот договор, истечения которого вы хотите», — отметил Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома. «Мы начинаем работать над этим», — заверил он, не вдаваясь в детали.

«Это проблема для мира», — подчеркнул глава американской администрации, имея в виду предстоящее истечение срока действия ДСНВ.