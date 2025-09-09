Нефтяные гиганты сокращают инвестиции в ожидании длительного спада цен на нефть — FT
16:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сокращение крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями рабочих мест, расходов и инвестиций достигло максимума со времени пандемии коронавируса в связи с прогнозами относительно длительного спада цен на нефть. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.
Цены на ископаемое топливо упали вдвое по сравнению с пиком, отмеченным после начала конфликта на Украине в 2022 году, информирует издание, которое подчеркивает, что «ценовое давление» усилится вследствие недавнего решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи нефти. Согласно прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, цена эталонной нефти марки Brent упадет ниже $60 за баррель в начале 2026 года и может остаться на этом уровне «в течение нескольких лет», если не произойдет «геополитического шока». Brent торгуется сейчас чуть выше $66 за баррель.
При стоимости ниже $60 ни одна из крупных западных нефтяных компаний не сможет выполнить инвестиционные планы, а также выплатить дивиденды, ожидаемые инвесторами. По оценке Wood Mackenzie, капитальные расходы на мировую добычу нефти и газа сократятся в этом году на 4,3%, до $341,9 млрд, что станет первым подобным годовым падением инвестиций с 2020 года.
Как заявило ранее Управление энергетической информации (EIA) США, замедление темпов роста капитальных вложений в Америке приведет к падению добычи в крупнейшей в мире нефтедобывающей стране впервые с 2021 года.
НОВОСТИ
- 17:00 09.09.2025
- Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск
- 16:32 09.09.2025
- Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
- 16:12 09.09.2025
- В Думу внесли проект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
- 15:32 09.09.2025
- Открыто движение по мосту Академика Королева — Сергей Собянин
- 15:32 09.09.2025
- Крупнейшая в Африке ГЭС, против строительства которой протестовали Судан и Египет, заработала в Эфиопии
- 15:12 09.09.2025
- США готовы усилить санкции против РФ лишь в сотрудничестве с ЕС - глава Минфина
- 15:00 09.09.2025
- Протестующие в Непале избили главу МИД и экс-премьера страны — ТВ
- 14:32 09.09.2025
- Зеленский пожаловался, что вернувшихся с зарубежных тренингов военных надо переучивать
- 14:12 09.09.2025
- Прогноз урожая зерна в РФ в 2025 г. в 135 млн тонн сохраняется — Патрушев
- 14:00 09.09.2025
- Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать