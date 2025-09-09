0
Нефтяные гиганты сокращают инвестиции в ожидании длительного спада цен на нефть — FT

16:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сокращение крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями рабочих мест, расходов и инвестиций достигло максимума со времени пандемии коронавируса в связи с прогнозами относительно длительного спада цен на нефть. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

Цены на ископаемое топливо упали вдвое по сравнению с пиком, отмеченным после начала конфликта на Украине в 2022 году, информирует издание, которое подчеркивает, что «ценовое давление» усилится вследствие недавнего решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи нефти. Согласно прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, цена эталонной нефти марки Brent упадет ниже $60 за баррель в начале 2026 года и может остаться на этом уровне «в течение нескольких лет», если не произойдет «геополитического шока». Brent торгуется сейчас чуть выше $66 за баррель.

При стоимости ниже $60 ни одна из крупных западных нефтяных компаний не сможет выполнить инвестиционные планы, а также выплатить дивиденды, ожидаемые инвесторами. По оценке Wood Mackenzie, капитальные расходы на мировую добычу нефти и газа сократятся в этом году на 4,3%, до $341,9 млрд, что станет первым подобным годовым падением инвестиций с 2020 года.

Как заявило ранее Управление энергетической информации (EIA) США, замедление темпов роста капитальных вложений в Америке приведет к падению добычи в крупнейшей в мире нефтедобывающей стране впервые с 2021 года.

