В Думу внесли проект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
16:12 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете въезда и пребывания на территории РФ членов семей трудовых мигрантов. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Проектом базового закона предлагается установить, что член семьи иностранного гражданина, работающего в РФ, не будет иметь право на въезд и пребывание в стране. Исключение составят граждане Белоруссии, следует из документа. Закон в случае его принятия вступит в силу со дня официального опубликования.
«Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение», — говорится в пояснительной записке.
