Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке — ТВ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Непала Рам Чандра Паудел не уходил в отставку, несмотря на распространившиеся ранее сообщения на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на заявление офиса главы государства.