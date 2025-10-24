Против президента Колумбии власти США ввели санкции
22:22 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США приняла решение ввести санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро. Об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.
Ранее на этой неделе Петро в интервью телеканалу Univision заявил о том, что миру нужно либо изменить [президента США Дональда] Трампа, либо «избавиться от него». Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу «бандитом и плохим человеком» и призвал его быть осторожнее с заявлениями, иначе американская администрация примет «серьезные меры».
