Набиуллина объяснила, почему нельзя резко снизить ключевую ставку до 12%

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкое снижение ключевой ставки может привести к раскручиванию инфляционной спирали и сильному ослаблению рубля. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Давайте представим вариант, что Центральный банк, несмотря на эти инфляционные риски, динамику инфляции, мы снижаем ставку до 12%. Что будет происходить? Первое — увеличится спрос на кредиты. Все пойдут за кредитами. Это повлечет за собой всплеск спроса. Но предложение товаров, услуг на рынке не может вырасти так же быстро, потому что все ресурсы для расширения производства, в первую очередь рабочая сила, они уже задействованы. Результат, на мой взгляд, очевиден. Инфляция очень быстро станет выше 12%. А что это означает? Если при этом ставка будет оставаться даже 12%, пойдет лавинообразный процесс», — сказала она, добавив, что подобная ситуация толкнет и кредит, и спрос еще выше.

Цены, по словам главы ЦБ, будут расти еще быстрее.

«И инфляция, она не просто останется высокой в этом случае, она будет из месяца в месяц ускоряться. И мне кажется, опыт других стран очень красноречиво показывает, да и можно вспомнить наш опыт 90-х годов, что это очень быстро приводит к быстрому разгону инфляции и даже к гиперинфляции, — продолжила глава регулятора. — Это ровно то, как развивается инфляционная спираль, и хочу подчеркнуть, всегда и везде. Кроме того, надо учитывать, что если у нас вырастет спрос, то вырастет спрос и на импортные товары».

Набиуллина уверена, что желание сберегать в рублях уменьшится, потому что ставки не будут компенсировать инфляцию. Это означает, что сильно ослабнет валютный курс.

«И в итоге и импортные товары, и отечественные станут менее доступными. В конечном счете это все ударит по благосостоянию граждан. И с инфляцией все равно придется бороться, но уже более жесткими мерами и радикально более высокой ставкой», — заключила она.