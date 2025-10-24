Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

«Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа», — сообщил телеканал со ссылкой на источники. По их информации, планируется обсудить отношения РФ и США.