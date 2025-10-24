На борьбу с контрабандой наркотиков США направляют авианосец

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США направят ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford в зону Южного командования ВС США, которая отвечает за операции в Карибском бассейне. Как говорится в распространенном помощником главы Пентагона по связям с общественностью Шоном Парнеллом заявлении, эти силы будут задействованы в борьбе с контрабандой наркотиков в регионе.

«В поддержку директивы президента [США Дональда Трампа] о ликвидации транснациональных преступных организаций и борьбе с наркотерроризмом для защиты родины военный министр [Пит Хегсет] направил авианосную ударную группу Gerald R. Ford и дислоцированное на его борту авиакрыло в зону ответственности Южного командования ВС США», — говорится в опубликованном им в социальной сети X заявлении.