Макрон пообещал Украине дополнительную поставку истребителей Mirage

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных — прим. ТАСС) и направим дополнительные самолеты Mirage», — сказал французский лидер, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Он добавил, что Франция совместно с участниками коалиции «объявит о дополнительных инициативах».