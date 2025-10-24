Дмитриев: Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, … по просьбе европейцев

19:40 Источник: Интерфакс

Россия намерена доносить до американских коллег, что именно Украина затягивает переговоры и срывает диалог, заявил журналистам спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать", - сказал Дмитриев журналистам.

И добавил: "Поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта".

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев в пятницу прибыл в США, где у него запланированы встречи с рядом официальных лиц.