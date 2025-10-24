0
0
110
НОВОСТИ

Дмитриев: Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, … по просьбе европейцев

19:40 24.10.2025 Источник: Интерфакс

Россия намерена доносить до американских коллег, что именно Украина затягивает переговоры и срывает диалог, заявил журналистам спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать", - сказал Дмитриев журналистам.

И добавил: "Поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта".

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев в пятницу прибыл в США, где у него запланированы встречи с рядом официальных лиц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:15 24.10.2025
На борьбу с контрабандой наркотиков США направляют авианосец
0
41
19:25 24.10.2025
Дмитриев не стал говорить, с кем будет встречаться в США, но одну встречу намечено сделать публичной
0
181
18:37 24.10.2025
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
0
239
18:20 24.10.2025
Макрон пообещал Украине дополнительную поставку истребителей Mirage
0
280
18:19 24.10.2025
Впервые в России биометрия внедрена на морском общественном транспорте
0
267
17:40 24.10.2025
РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море
0
272
17:12 24.10.2025
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN
0
308
17:00 24.10.2025
Набиуллина объяснила, почему нельзя резко снизить ключевую ставку до 12%
0
325
16:32 24.10.2025
ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год до 4-5%
0
478
16:12 24.10.2025
Москва приветствует желание кабмина Японии заключить мир с РФ — Песков
0
356

Возврат к списку