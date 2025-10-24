Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
18:37 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На фотографии в социальной сети изображено сообщение от мобильного оператора, в котором говорится, что он находится в США. Дмитриев сопроводил пост песней «Позвони мне, позвони» в исполнении группы «Приключения электроников».
«Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!» — отмечается в сообщении оператора, опубликованном в посте.
НОВОСТИ
- 18:20 24.10.2025
- Макрон пообещал Украине дополнительную поставку истребителей Mirage
- 18:19 24.10.2025
- Впервые в России биометрия внедрена на морском общественном транспорте
- 17:40 24.10.2025
- РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море
- 17:12 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN
- 17:00 24.10.2025
- Набиуллина объяснила, почему нельзя резко снизить ключевую ставку до 12%
- 16:32 24.10.2025
- ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год до 4-5%
- 16:12 24.10.2025
- Москва приветствует желание кабмина Японии заключить мир с РФ — Песков
- 16:00 24.10.2025
- Москалькова рассчитывает на возвращение курян с Украины до Нового года
- 15:32 24.10.2025
- Путин и Алиев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений — Кремль
- 15:12 24.10.2025
- Кремль согласен «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать