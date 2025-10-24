0
НОВОСТИ

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение

18:37 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США.

На фотографии в социальной сети изображено сообщение от мобильного оператора, в котором говорится, что он находится в США. Дмитриев сопроводил пост песней «Позвони мне, позвони» в исполнении группы «Приключения электроников».

«Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!» — отмечается в сообщении оператора, опубликованном в посте.

