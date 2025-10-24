Москва приветствует желание кабмина Японии заключить мир с РФ — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона приветствует стремление правительства Японии заключить мирный договор с РФ и тоже является сторонницей мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно приветствовать подобное заявление. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», — сказал Песков, комментируя заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что страна настроена заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения.