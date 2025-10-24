Путин и Алиев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений — Кремль
15:32 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и совместных проектов в различных сферах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере», — говорится в сообщении.
