Путин и Алиев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений — Кремль

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и совместных проектов в различных сферах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере», — говорится в сообщении.