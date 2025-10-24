0
НОВОСТИ

Кремль согласен «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций

15:12 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль согласен посмотреть через полгода на результат новых санкций. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что последствия нового пакета американских санкций против России проявятся через полгода.

«Мы действительно посмотрим, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад и, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев, через год», — сказал представитель Кремля.

