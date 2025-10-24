0
0
162
НОВОСТИ

Москалькова рассчитывает на возвращение курян с Украины до Нового года

16:00 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Остающиеся в украинских Сумах куряне могут вернуться в РФ до Нового года, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Пока конкретной даты их возвращения нет. Обязательно, я думаю, что это будет в этом году. И мы не получаем отрицательного ответа со стороны Украины. Очень хотелось бы, чтобы это случилось до Нового года», — сказала Москалькова журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.10.2025
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN
0
17
17:00 24.10.2025
Набиуллина объяснила, почему нельзя резко снизить ключевую ставку до 12%
0
69
16:32 24.10.2025
ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год до 4-5%
0
146
16:12 24.10.2025
Москва приветствует желание кабмина Японии заключить мир с РФ — Песков
0
148
15:32 24.10.2025
Путин и Алиев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений — Кремль
0
201
15:12 24.10.2025
Кремль согласен «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций
0
259
15:00 24.10.2025
РФ занимает третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов — вице-премьер Патрушев
0
243
14:37 24.10.2025
Герман Греф: Искусственный интеллект открывает большие перспективы в образовательной системе
0
261
14:32 24.10.2025
Ошеломляющий ответ РФ даст на попытки ударов вглубь ее территории — Песков
0
313
14:30 24.10.2025
Портфель Сбера в рыбной промышленности превысил 470 миллиардов рублей
0
255

Возврат к списку