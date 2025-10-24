Москалькова рассчитывает на возвращение курян с Украины до Нового года

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Остающиеся в украинских Сумах куряне могут вернуться в РФ до Нового года, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Пока конкретной даты их возвращения нет. Обязательно, я думаю, что это будет в этом году. И мы не получаем отрицательного ответа со стороны Украины. Очень хотелось бы, чтобы это случилось до Нового года», — сказала Москалькова журналистам.