Ошеломляющий ответ РФ даст на попытки ударов вглубь ее территории — Песков
14:32 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем заявлении Владимира Путина.
«Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки „Томагавков“, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент», — подчеркнул представитель Кремля.
