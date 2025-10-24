0
Ошеломляющий ответ РФ даст на попытки ударов вглубь ее территории — Песков

14:32 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем заявлении Владимира Путина.

«Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки „Томагавков“, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент», — подчеркнул представитель Кремля.

