Портфель Сбера в рыбной промышленности превысил 470 миллиардов рублей
14:30 24.10.2025
За последние 10 лет Сбербанк принял участие в реализации свыше 100 проектов, направленных на создание и масштабирование бизнеса компаний рыбной промышленности, обновление основных фондов отрасли, в том числе в рамках государственной программы инвестиционных квот.
На сегодняшний день портфель Сбера в рыбопромышленной отрасли превысил 470 млрд рублей. Банк активно финансирует все направления деятельности предприятий: от организации промысла, товарного выращивания и производства готовой продукции до капиталоёмких инвестиционных проектов.
Являясь опорным финансовым партнёром отрасли, банк выступил спонсором VIII Международного рыбопромышленного форума, который прошёл в Санкт-Петербурге 22-24 октября. Экспертами банка проведена серия стратегических встреч с действующими и потенциальными участниками рынка рыбной продукции. Банк договорился с отраслевыми инвесторами о совместной проработке новых проектов совокупным капиталом более 50 миллиардов рублей, а также о реализации инициатив по цифровой трансформации бизнеса.
