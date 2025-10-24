ВС РФ освободили населенный пункт Проминь в ДНР

Обсудить на форуме

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Проминь Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили <…> Проминь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.