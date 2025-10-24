0
0
0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Проминь в ДНР

14:12 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Проминь Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили <…> Проминь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.10.2025
Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%
0
63
13:45 24.10.2025
«Роснефть» представила ульяновским автомобилистам туристические маршруты по региону
0
101
13:32 24.10.2025
Холера унесла более 6 600 жизней в 2025 г., число смертей стабильно растет — ВОЗ
0
127
13:20 24.10.2025
Все в ЕС не хотят финансировать Украину за счет национальных бюджетов — СМИ
0
146
13:05 24.10.2025
Группировка «Север» освободила Бологовку Харьковской области — МО РФ
0
162
13:00 24.10.2025
Ситуация с альпинистами из РФ в Непале не является нештатной, они к ней готовы — эксперт
0
161
12:32 24.10.2025
Турция не будет участвовать в оборонных проектах ЕС, пока угрожает войной Греции — Мицотакис
0
237
12:20 24.10.2025
Доходы Euroclear от замороженных российских активов упали на четверть в 2025 году
0
245
12:18 24.10.2025
Ученые Сбера разработали модели искусственного интеллекта для распознавания сложных эмоций
0
224
12:05 24.10.2025
Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Рим присоединился к закупке оружия для Киева — СМИ
0
271

Возврат к списку