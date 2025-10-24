0
НОВОСТИ

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%

14:00 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — отмечает регулятор.

ЦБ подчеркивает, что в базовом сценарии это, в том числе, предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

