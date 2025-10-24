Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%
14:00 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, следует из пресс-релиза регулятора.
«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — отмечает регулятор.
ЦБ подчеркивает, что в базовом сценарии это, в том числе, предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.
НОВОСТИ
- 14:12 24.10.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Проминь в ДНР
- 13:45 24.10.2025
- «Роснефть» представила ульяновским автомобилистам туристические маршруты по региону
- 13:32 24.10.2025
- Холера унесла более 6 600 жизней в 2025 г., число смертей стабильно растет — ВОЗ
- 13:20 24.10.2025
- Все в ЕС не хотят финансировать Украину за счет национальных бюджетов — СМИ
- 13:05 24.10.2025
- Группировка «Север» освободила Бологовку Харьковской области — МО РФ
- 13:00 24.10.2025
- Ситуация с альпинистами из РФ в Непале не является нештатной, они к ней готовы — эксперт
- 12:32 24.10.2025
- Турция не будет участвовать в оборонных проектах ЕС, пока угрожает войной Греции — Мицотакис
- 12:20 24.10.2025
- Доходы Euroclear от замороженных российских активов упали на четверть в 2025 году
- 12:18 24.10.2025
- Ученые Сбера разработали модели искусственного интеллекта для распознавания сложных эмоций
- 12:05 24.10.2025
- Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Рим присоединился к закупке оружия для Киева — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать