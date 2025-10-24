0
0
59
НОВОСТИ

Впервые в России биометрия внедрена на морском общественном транспорте

18:19 24.10.2025

В 2025 году морской транспорт Севастополя уже перевёз 3,7 млн человек. Теперь жители и гости города могут оплатить проезд по морю улыбкой — это первое в стране использование биометрии в общественном морском транспорте. Проект реализован в партнёрстве с правительством Севастополя.

Оплата по биометрии проходит за считанные секунды. Данные надёжно защищены, так что это не только быстро и удобно, но и безопасно. 12 биометрических терминалов Сбера установлены на трёх городских причалах — на Графской пристани, в Артиллерийской бухте и на площади Захарова — и готовы к работе.

Пассажирам доступны и другие способы безналичной оплаты: картой, стикером, смартфоном по NFC. С начала года банковской картой проезд оплатили 2 млн пассажиров (55%) — пока это самый популярный способ. 1 млн человек (29%) выбрали льготные транспортные карты, каждый седьмой (14%) — транспортные карты и проездные на месяц. Наличными воспользовались лишь 2% пассажиров.

По инициативе Сбера биометрия для оплаты проезда в России развивается во всех видах транспорта: наземном (автобусы, троллейбусы и трамваи), подземном (метро), а теперь и морском. Платить по биометрии на терминалах Сбера могут клиенты любых банков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:37 24.10.2025
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
0
64
18:20 24.10.2025
Макрон пообещал Украине дополнительную поставку истребителей Mirage
0
100
17:40 24.10.2025
РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море
0
164
17:12 24.10.2025
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN
0
211
17:00 24.10.2025
Набиуллина объяснила, почему нельзя резко снизить ключевую ставку до 12%
0
238
16:32 24.10.2025
ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год до 4-5%
0
394
16:12 24.10.2025
Москва приветствует желание кабмина Японии заключить мир с РФ — Песков
0
271
16:00 24.10.2025
Москалькова рассчитывает на возвращение курян с Украины до Нового года
0
276
15:32 24.10.2025
Путин и Алиев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений — Кремль
0
308
15:12 24.10.2025
Кремль согласен «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций
0
369

Возврат к списку