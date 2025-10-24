Впервые в России биометрия внедрена на морском общественном транспорте

18:19

В 2025 году морской транспорт Севастополя уже перевёз 3,7 млн человек. Теперь жители и гости города могут оплатить проезд по морю улыбкой — это первое в стране использование биометрии в общественном морском транспорте. Проект реализован в партнёрстве с правительством Севастополя.

Оплата по биометрии проходит за считанные секунды. Данные надёжно защищены, так что это не только быстро и удобно, но и безопасно. 12 биометрических терминалов Сбера установлены на трёх городских причалах — на Графской пристани, в Артиллерийской бухте и на площади Захарова — и готовы к работе.

Пассажирам доступны и другие способы безналичной оплаты: картой, стикером, смартфоном по NFC. С начала года банковской картой проезд оплатили 2 млн пассажиров (55%) — пока это самый популярный способ. 1 млн человек (29%) выбрали льготные транспортные карты, каждый седьмой (14%) — транспортные карты и проездные на месяц. Наличными воспользовались лишь 2% пассажиров.

По инициативе Сбера биометрия для оплаты проезда в России развивается во всех видах транспорта: наземном (автобусы, троллейбусы и трамваи), подземном (метро), а теперь и морском. Платить по биометрии на терминалах Сбера могут клиенты любых банков.