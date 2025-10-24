Дмитриев не стал говорить, с кем будет встречаться в США, но одну встречу намечено сделать публичной

19:25 Источник: Интерфакс

"Я нахожусь в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны. Эта поездка была давно запланирована и не отменена американской стороной, несмотря на ряд тех недружественных действий, которые американская сторона недавно предприняла", - сказал Дмитриев журналистам.

"Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда чётко учитывались. Поэтому потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - подчеркнул он.

По словам Дмитриева, в России видят "очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России-США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа". "Это связано с тем, что многие попытки разрешения конфликта на Украине, они были предотвращены как британцами, так и европейцами", - заявил он.

Кирилл Дмитриев сообщил, что встретится с несколькими представителями администрации США, одна из встреч будет публичной.

"Мы детально не будем говорить, с кем мы встречаемся. Мы встречаемся с несколькими представителями администрации. Будет также ещё одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной", - сказал Дмитриев журналистам.

При этом, он подчеркнул, что в основном обсуждения будут за закрытыми дверями о том, "как диалог продолжить, опять-таки исходя из уважительного отношения к интересам России, исходя из понимания позиции России, о которой вчера сказал президент".