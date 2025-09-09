В федерации сообщили, что в Непале находится много российских альпинистов

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большое количество российских альпинистов находится в Непале. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«В Непале находится много российских альпинистов, и из Дубая в ближайшее время вылетает в Непал наша команда спортивных альпинистов из Ростова-на-Дону для восхождения. Они прилетят в столицу, потом отправятся в горы, — сказал Пятницин. — Насколько знаю, там уже все затихает. Поэтому не переживаем за безопасность».