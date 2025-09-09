0
НОВОСТИ

Армия Израиля нанесла удары по руководству ХАМАС

17:32 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении военных.

Куда конкретно были нанесены удары, не уточняется.

