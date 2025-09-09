Открыто движение по мосту Академика Королева — Сергей Собянин

15:32

Движение автомобилей по новому мосту Академика Королева через Москву-реку открыто. Новый транспортный объект связал Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мост улучшит транспортную доступность для полумиллиона горожан. Кроме того, в Мневниковской пойме москвичи смогли впервые проехать по новым дорогам, в том числе путепроводу через основной ход Северо-Западной хорды (СЗХ).

«С 2010 года в городе построено и реконструировано 1500 км уличной дорожной сети, - сообщил Собянин. - Это огромная цифра, огромная задача была решена, и построено 65% от всех существующих инженерных сооружений. Это тоннели, мосты, эстакады. Вот только четыре хордовые магистрали, которые были созданы заново. Сегодня машин по ним в сутки проезжает больше, чем по МКАД. Это, конечно, разгрузило транспортную систему города, создало нормальное движение на московских дорогах». Как сообщил градоначальник, за 15 лет магистральная дорожная сеть Москвы выросла на 25%. За это время в столице также были построены 483 новых тоннеля, эстакады и моста.

На открытии моста присутствовал внук академика Сергея Королева Андрей Королев. Новый объект обеспечит прямой проезд к строящемуся Национальному космическому центру, который планируется открыть в ближайшее время. «Мост — это всегда что-то объединяющее. Пусть имя Сергея Павловича Королева будет всегда объединяющим», — сказал Королев.

В рамках выполнения проекта были построены 1,4 км дорог, включая мост и две эстакады. Новый мост и Шелепихинское шоссе соединил открытый участок Проектируемого проезда № 6689 протяженностью 314 м. Также мост Академика Королева обеспечил удобную пешеходную связь между двумя благоустроенными набережными Москвы-реки и стал новой архитектурной достопримечательностью района.



