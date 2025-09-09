Высшее руководство ХАМАС не пострадало при атаке на Доху — член политбюро

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшее руководство ХАМАС не пострадало при израильском ударе по столице Катара. Об этом заявил телеканалу Al Araby член политбюро палестинского движения Абдель Рахман Шадид.

«Руководство движения спаслось, когда оккупационный режим попытался совершить это преступление. В общей сложности погибли пять человек, которые выполняли административные обязанности в штаб-квартире движения», — сказал он.