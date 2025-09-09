Высшее руководство ХАМАС не пострадало при атаке на Доху — член политбюро
20:40 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высшее руководство ХАМАС не пострадало при израильском ударе по столице Катара. Об этом заявил телеканалу Al Araby член политбюро палестинского движения Абдель Рахман Шадид.
«Руководство движения спаслось, когда оккупационный режим попытался совершить это преступление. В общей сложности погибли пять человек, которые выполняли административные обязанности в штаб-квартире движения», — сказал он.
НОВОСТИ
- 21:20 09.09.2025
- Бюджет Украины на 2026 г. формируют из расчета, что конфликт будет продолжаться — премьер
- 20:00 09.09.2025
- Защита «русских церквей» может стать частью сделки по Украине — постпред США при НАТО
- 19:20 09.09.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, торгуется выше $3 700 за тройскую унцию
- 18:40 09.09.2025
- В федерации сообщили, что в Непале находится много российских альпинистов
- 18:00 09.09.2025
- Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
- 17:50 09.09.2025
- Технологии и операционная эффективность с генеративным ИИ – основа банков будущего, считают в Сбере
- 17:32 09.09.2025
- Армия Израиля нанесла удары по руководству ХАМАС
- 17:12 09.09.2025
- Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке — ТВ
- 17:00 09.09.2025
- Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск
- 16:32 09.09.2025
- Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать