НОВОСТИ

Высшее руководство ХАМАС не пострадало при атаке на Доху — член политбюро

20:40 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшее руководство ХАМАС не пострадало при израильском ударе по столице Катара. Об этом заявил телеканалу Al Araby член политбюро палестинского движения Абдель Рахман Шадид.

«Руководство движения спаслось, когда оккупационный режим попытался совершить это преступление. В общей сложности погибли пять человек, которые выполняли административные обязанности в штаб-квартире движения», — сказал он.

21:20 09.09.2025
Бюджет Украины на 2026 г. формируют из расчета, что конфликт будет продолжаться — премьер
0
53
20:00 09.09.2025
Защита «русских церквей» может стать частью сделки по Украине — постпред США при НАТО
0
181
19:20 09.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, торгуется выше $3 700 за тройскую унцию
0
215
18:40 09.09.2025
В федерации сообщили, что в Непале находится много российских альпинистов
0
259
18:00 09.09.2025
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
0
351
17:50 09.09.2025
Технологии и операционная эффективность с генеративным ИИ – основа банков будущего, считают в Сбере
0
319
17:32 09.09.2025
Армия Израиля нанесла удары по руководству ХАМАС
0
305
17:12 09.09.2025
Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке — ТВ
0
331
17:00 09.09.2025
Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск
0
374
16:32 09.09.2025
Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
0
394

