0
0
104
НОВОСТИ

Стоимость золота обновила исторический максимум, торгуется выше $3 700 за тройскую унцию

19:20 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 700 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:27 мск, цена на драгметалл составляла $3 701,7 за тройскую унцию (+0,43%). По состоянию на 16:32 мск стоимость золота ускорил рост и торговалась на уровне $3 702,8 за тройскую унцию (+0,46%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 09.09.2025
Защита «русских церквей» может стать частью сделки по Украине — постпред США при НАТО
0
24
18:40 09.09.2025
В федерации сообщили, что в Непале находится много российских альпинистов
0
168
18:00 09.09.2025
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
0
254
17:50 09.09.2025
Технологии и операционная эффективность с генеративным ИИ – основа банков будущего, считают в Сбере
0
231
17:32 09.09.2025
Армия Израиля нанесла удары по руководству ХАМАС
0
228
17:12 09.09.2025
Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке — ТВ
0
258
17:00 09.09.2025
Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск
0
303
16:32 09.09.2025
Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
0
329
16:12 09.09.2025
В Думу внесли проект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
0
329
16:00 09.09.2025
Нефтяные гиганты сокращают инвестиции в ожидании длительного спада цен на нефть — FT
0
335

Возврат к списку