Стоимость золота обновила исторический максимум, торгуется выше $3 700 за тройскую унцию

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 700 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:27 мск, цена на драгметалл составляла $3 701,7 за тройскую унцию (+0,43%). По состоянию на 16:32 мск стоимость золота ускорил рост и торговалась на уровне $3 702,8 за тройскую унцию (+0,46%).