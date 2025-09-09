Технологии и операционная эффективность с генеративным ИИ – основа банков будущего, считают в Сбере

17:50

Фото пресс-службы Сбера

В Москве стартовал организованный Сбером форум «Искусство трансформации. Путь к операционной эффективности», участие в котором принимают представители бизнеса, заинтересованные в цифровой и AI-трансформации.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов в своём выступлении рассказал о том, что GenAI-трансформацию можно сравнить с цифровой трансформацией, через которую все уже прошли. Скорее всего, она пойдёт по тем же лекалам, добавил Кирилл Меньшов. На «цифру» завязаны все операции и процессы банка. Учитывая их объёмы и скорости, в офлайне их воспроизвести просто невозможно. Точно так же GenAI становится ядром организации, входит в каждый процесс — и организация уже не в состоянии существовать без GenAI-технологий. Сейчас банк находится на раннем этапе построения этого процесса — в пайплайне множество инициатив, которые постепенно из количества переходят в качество.

Уже скоро процесс разработки ПО кардинально трансформируется. Над ним будут работать смешанные команды из людей и AI-агентов. Вместо кода главными станут бизнес-требования — их можно будет быстро пересобрать в код при необходимости, а человек практически не будет касаться кода, которым займутся мультиагентные системы.

«Сейчас мы идём со стороны мультиагентных средств и смешанных команд. AI-агенты выполняют задачи попроще, люди выполняют задачи посложнее и управляют всем этим, – рассказал Кирилл Меньшов. – Мы опубликовали универсальную white paper о том, как создавать мультиагентные сети, — рекомендую всем, кто хочет построить такие системы у себя в организации, с этим документом ознакомиться».

Сбер идёт в агентизацию и автономное выполнение всё большего числа операций. Одновременно банк продолжает использовать классическую роботизацию. В 2024 году Сбер провёл 3,4 млн технологических изменений в IT-ландшафте, по итогам этого года их будет порядка 5 млн.

Банк стратегически фокусируется на операционной эффективности, что подтверждается исключительными показателями: ежемесячный объем операций превышает 1,5 млрд при уровне автоматизации процессов в 99,4%. Сегодня приоритетными направлениями работы являются агентизация и автономизация процессов. В Операционном центре уже работает свыше 70 интеллектуальных цифровых сотрудников (ИЦС), которые представляют собой мультиагентные AI-системы, способные выполнять операции как совместно с сотрудником, так и полностью автономно. Наряду с автономизацией бизнес-процессов, Операционный центр планирует внедрять мультиагентные системы в управление производством. Всё это позволяет перейти к новой модели работы, при которой большую часть задач выполняет AI, человек контролирует и стратегирует процесс.