Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша получит десятки миллиардов евро кредитов из фонда милитаризации ЕС (SAFE). Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина.

«Польша станет крупнейшим бенефициаром этой впечатляющей инициативы, речь идет о десятках миллиардах евро», — заявил Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. «Я не уполномочен раскрывать детали, однако с полной уверенностью можно говорить об абсолютно доминирующей позиции Польши в плане использования этого финансирования», — добавил польский премьер.

По словам Туска, Еврокомиссия должна сегодня объявить о распределении средств между странами, подавшими заявки на получение кредитов из SAFE. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро, Варшава претендует на почти треть из этих средств или 45 млрд евро.