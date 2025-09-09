0
0
1
НОВОСТИ

Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск

17:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша получит десятки миллиардов евро кредитов из фонда милитаризации ЕС (SAFE). Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина.

«Польша станет крупнейшим бенефициаром этой впечатляющей инициативы, речь идет о десятках миллиардах евро», — заявил Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. «Я не уполномочен раскрывать детали, однако с полной уверенностью можно говорить об абсолютно доминирующей позиции Польши в плане использования этого финансирования», — добавил польский премьер.

По словам Туска, Еврокомиссия должна сегодня объявить о распределении средств между странами, подавшими заявки на получение кредитов из SAFE. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро, Варшава претендует на почти треть из этих средств или 45 млрд евро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 09.09.2025
Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
0
101
16:12 09.09.2025
В Думу внесли проект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
0
132
16:00 09.09.2025
Нефтяные гиганты сокращают инвестиции в ожидании длительного спада цен на нефть — FT
0
163
15:32 09.09.2025
Открыто движение по мосту Академика Королева — Сергей Собянин
0
202
15:32 09.09.2025
Крупнейшая в Африке ГЭС, против строительства которой протестовали Судан и Египет, заработала в Эфиопии
0
214
15:12 09.09.2025
США готовы усилить санкции против РФ лишь в сотрудничестве с ЕС - глава Минфина
0
215
15:00 09.09.2025
Протестующие в Непале избили главу МИД и экс-премьера страны — ТВ
0
225
14:32 09.09.2025
Зеленский пожаловался, что вернувшихся с зарубежных тренингов военных надо переучивать
0
302
14:12 09.09.2025
Прогноз урожая зерна в РФ в 2025 г. в 135 млн тонн сохраняется — Патрушев
0
265
14:00 09.09.2025
Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину
0
271

Возврат к списку