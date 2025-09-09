Защита «русских церквей» может стать частью сделки по Украине — постпред США при НАТО
20:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер допустил, что защита канонической Украинской православной церкви может стать частью будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такое заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox Business.
Говоря о необходимости согласия обеих сторон, Уитэкер перечислил возможные элементы договоренностей. «Каким бы ни было это соглашение, будь то, знаете ли, защита русских церквей на Украине, русскоязычных граждан Украины. Я думаю, что сейчас существует основа [для сделки]. Было проведено достаточно дискуссий», — сказал он.
