Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль ответственен за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе. Катар осуждает действия Израиля, которые поставили под угрозу безопасность гражданского населения, говорится в заявлении дипломата.

«Государство Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе. Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм, а также создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара», — написал аль-Ансари на своей странице в социальной сети X.