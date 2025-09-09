0
НОВОСТИ

Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

16:32 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за теракт, который произошел в Иерусалиме 8 сентября, взяло на себя военное крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов.

«Операцию в Иерусалиме, в результате которой погибли 7 человек, осуществили двое бойцов „Бригад Иззэддина аль-Кассама“, — говорится в сообщении.

