Сбер высоко оценил новую методику оценки экономического положения банков, разработанную ЦБ
16:50 25.07.2025
Банк России постоянно совершенствует инструменты надзорной оценки банков, в частности их экономического положения. На это обратил внимание первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в комментарии «Коммерсанту».
«Так, в июне 2025 года ЦБ представил новую методику оценки экономического положения (ОЭП) банков. Это один из ключевых надзорных инструментов, который регулятор использует для классификации банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. По нашему мнению, измененная ОЭП стала значительно лучше отражать экономические реалии рынка, механизм позволит сформировать более четкое представление о состоянии банков, – отметил он. – В новой методике кардинально пересмотрена вся система ОЭП: обновлены уже существующие разделы, исключены или доработаны показатели, которые ранее не отражали экономический смысл, добавлены новые метрики, например, информационная безопасность, риск недобросовестного поведения банка, импортозамещение и другие. Новая методика, представленная ЦБ, находится в активной стадии обсуждения».
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