Премьер Израиля обвинил Катар в "укрывательстве террористов"
21:05 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в «укрывательстве террористов», обосновывая удары по Дохе, где, предположительно, находилось высшее руководство радикального палестинского движения ХАМАС. При этом он впервые за два дня прямо упомянул Катар: до сих пор во всех официальных заявлениях израильской стороны по этой теме ни разу не уточнялось, какую именно страну атаковали 9 сентября самолеты ВВС Израиля.
«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: „Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы“, — сказал премьер, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства.
