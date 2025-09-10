МВД Польши: Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления

19:00 Источник: Интерфакс

Глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией до дальнейшего уведомления, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления. Решение принял премьер-министр Дональд Туск, а министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении.

"Это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025". Целью является обеспечение безопасности польской границы, которая также является границей Шенгенской зоны", - добавили в польском МВД.

Там пояснили, что решение действует как для въезда, так и для выезда, как для пассажиров, так и для грузового транспорта, и касается автомобильных и железнодорожных переездов.

"Закрытие границы с Беларусью будет временным. Решение о ее открытии будет принято только после того, как мы будем уверены в своей безопасности. Это ответственный шаг, укрепляющий нашу безопасность", - прокомментировал Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.