МВД Польши: Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления
19:00 10.09.2025 Источник: Интерфакс
Глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией до дальнейшего уведомления, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления. Решение принял премьер-министр Дональд Туск, а министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении.
"Это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025". Целью является обеспечение безопасности польской границы, которая также является границей Шенгенской зоны", - добавили в польском МВД.
Там пояснили, что решение действует как для въезда, так и для выезда, как для пассажиров, так и для грузового транспорта, и касается автомобильных и железнодорожных переездов.
"Закрытие границы с Беларусью будет временным. Решение о ее открытии будет принято только после того, как мы будем уверены в своей безопасности. Это ответственный шаг, укрепляющий нашу безопасность", - прокомментировал Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.
НОВОСТИ
- 18:45 10.09.2025
- Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев
- 17:40 10.09.2025
- Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ
- 17:12 10.09.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих
- 17:00 10.09.2025
- Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство
- 16:32 10.09.2025
- Польша перебрасывает войска на границу с Белоруссией — ТВ
- 16:12 10.09.2025
- Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км — МО РФ
- 16:00 10.09.2025
- Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
- 15:51 10.09.2025
- Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
- 15:50 10.09.2025
- Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
- 15:46 10.09.2025
- Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать