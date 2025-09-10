0
НОВОСТИ

В США сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк во время выступления получил огнестрельное ранение

22:30 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политический активист, консервативный деятель и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в ходе выступления в американском университете штата Юта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей вуза.

По их информации, в результате стрельбы мероприятие было прервано, а раненого Кирка унесла охрана. Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан, полиция расследует происшествие.

Телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Кирка подчеркнул, что состояние политического активиста в настоящий момент неизвестно.

