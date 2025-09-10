В США сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк во время выступления получил огнестрельное ранение
22:30 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политический активист, консервативный деятель и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в ходе выступления в американском университете штата Юта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей вуза.
По их информации, в результате стрельбы мероприятие было прервано, а раненого Кирка унесла охрана. Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан, полиция расследует происшествие.
Телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Кирка подчеркнул, что состояние политического активиста в настоящий момент неизвестно.
