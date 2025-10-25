Бельгия намерена получать с активов РФ 1,2 млрд евро в год в свой бюджет — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одной из причин отказа премьера Бельгии Барта Де Вевера поддержать экспроприацию блокированных на площадке Euroclear суверенных активов РФ является его желание получать 1,2 млрд евро в год в военный бюджет королевства в виде налогов с доходов от реинвестирования этих активов. Об этом сообщила газета Soir.

«Для Бельгии ставки в этой игре [Де Вевера] также бюджетные. Незапланированные доходы Euroclear [от реинвестирования российских активов] уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», — отмечает газета.

«Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025–2029 годах на сумму в 1,2 млрд евро в год», — подчеркивает Soir.