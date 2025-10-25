Трамп хочет превратить ВМС США в «Золотой флот» — WSJ
20:30 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп хочет обновить состав национальных ВМС и превратить их в «Золотой флот» (Golden Fleet). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Согласно их данным, Белый дом и чиновники ВМС обсуждают возможность заменить существующий флот новым, который будет способен успешнее противостоять Китаю и потенциальным угрозам. Как отмечает издание, дискуссии находятся на начальной стадии, в них принимает участие Трамп.
Сейчас ВМС США состоят главным образом из эсминцев, крейсеров, авианосцев, подводных лодок и десантных кораблей, указывает газета. Ожидается, что в состав «Золотого флота» войдет ряд крупных военных кораблей, оснащенных ракетами большой дальности. Кроме того, Белый дом и Пентагон начали переговоры о создании нового надежно бронированного корабля, который сможет нести гиперзвуковые ракеты. Вашингтон рассчитывает, что в состав флота войдут от 280 до 300 кораблей, а также «большое количество беспилотных судов». Сроки реализации этого плана и его стоимость издание не приводит.
