Депутат Рады обвинила Сырского и Генштаб во лжи об успешных операциях в Донбассе

21:00 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и Генштаб врут, рассказывая об успешных операциях в Донбассе, на деле Киев теряет регион. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«У Сырского скатились к регулярной лжи относительно „освобождения“ отдельных сел [в Донбассе]», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, Украина оказалась на грани потери Красноармейска в подконтрольных Киеву районах ДНР и Купянска в Харьковской области. «Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр (Днепропетровск — прим. ТАСС), Краматорск, Изюм и Харьков», — резюмировала Безуглая.

