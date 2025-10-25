Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Независимый кандидат Кэтрин Коннолли победила на президентских выборах в Ирландии. Об этом заявила ее конкурент Хизер Хамфрис, выдвинутая центристской партией «Фине гэл», которая входит в правящую коалицию.

«Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею», — приводит слова Хамфрис телеканал RTE.