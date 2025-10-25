В Чехии с сентября вдвое возрос приток беженцев с Украины — СМИ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приток беженцев с Украины в Чехии возрос с сентября более чем в два раза. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

Чешские власти до начала сентября еженедельно предоставляли временную защиту в республике в среднем 1 500 гражданам Украины. Именно такое число новых беженцев, согласно порталу, прибывало в страну в тот период каждую неделю.

В сентябре и в начале октября, согласно данным портала, временная защита предоставлялась еженедельно в среднем уже 3 100 гражданам Украины. Причиной роста количества беженцев в Чехии, как следует из сообщения, стало принятое 28 августа текущего года постановление украинского правительства, разрешающее выезд из этой страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Чешские власти в сентябре предоставили статус временной защиты 13,5 тыс. украинцев. Это рекордный показатель в текущем году. Программа предоставления временной защиты гражданам Украины, о чем было принято решение в Евросоюзе, будет действовать в странах сообщества до марта 2027 года.

Число граждан Украины, находящихся в Чехии, приближается, как отметил портал, к 400 тысячам человек. Республика в пересчете на количество жителей, согласно чешским СМИ, приняла наибольшее число украинских беженцев среди государств ЕС.